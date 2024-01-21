Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 21.01.2024 - 12:21

Güncelleme: 21.01.2024 - 12:21

Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak mücadelede VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.

Özgür Yankaya

Mücadelenin orta hakemlik görevini ise Abdulkadir Bitigen üstenmişti.

Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği mücadele bugün (pazar) saat 19:00'da başlayacak.