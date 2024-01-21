Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinin VAR hakemi açıklandı.
Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu.
Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak mücadelede VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.
Özgür Yankaya
Mücadelenin orta hakemlik görevini ise Abdulkadir Bitigen üstenmişti.
Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği mücadele bugün (pazar) saat 19:00'da başlayacak.
Özgür Yankaya haberleri trabzonspor haberleri galatasaray haberleri var hakemi haberleri süper lig haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Altınok'tan anketlere tepki
- Araştırma: Işık sensöründen gözetleniyor olabilirsiniz
- 'İki çocuk verelim' iddiası!
- 'Bu bir yüzleşmedir'
- 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyorlar!
- İktidardan emekliler için 'yeni bir zam' hazırlığı!
- AKP'nin İstanbul adayları açıklandı
- Maçoğlu’ndan Fatih Portakal’a yanıt!
- İktidar Gaye Erkan'ı gözden çıkardı mı?
- İstanbul için iki aday daha gelebilir!