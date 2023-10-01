Rennes - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 7. haftasında kendi sahasında Nantes ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Bruno Genesio yönetimindeki Rennes, kendi sahasında Pierre Aristouy'un ekibi Nantes ile karşı karşıya gelecek.
RENNES - NANTES MAÇI SAAT KAÇTA?
Roazhon Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
RENNES - NANTES MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Ruddy Buquet'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Rennes, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Montpellier ile 0-0 berabere kalmıştı.
Nantes ise kendi sahasında ağırladığı Lorient'i 5-3 mağlup etmişti.
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