Rennes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, UEFA Avrupa Ligi F Grubu 4. hafta maçında kendi sahasında Panathinaikos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 16:53
Rennes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Bruno Genesio yönetimindeki Rennes, kendi sahasında Ivan Jovanovic'in ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

RENNES - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

RENNES - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

İskoç hakem William Collum'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Rennes, grupta oynadığı son maçta Panathinaikos deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


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