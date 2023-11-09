Rennes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, UEFA Avrupa Ligi F Grubu 4. hafta maçında kendi sahasında Panathinaikos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Bruno Genesio yönetimindeki Rennes, kendi sahasında Ivan Jovanovic'in ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
RENNES - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
RENNES - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
İskoç hakem William Collum'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Rennes, grupta oynadığı son maçta Panathinaikos deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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