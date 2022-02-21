Rennes, Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin için resmi teklif yaptı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 13:09

Geçtiğimiz yaz Kayserispor'dan Doğan Alemdar'ı kadrosuna katan Ligue 1 ekibi Rennes, Türkiye'den yine bir genç oyuncuya daha kancayı taktı. Fransız ekibi, Sivasspor'un genç oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna katmak istiyor.

Fransız basınından But! Football'un haberine göre, Rennes'in Kerem Atakan Kesgin için Sivasspor'a 2.5 milyon Euro'luk bir bonservis teklifinde bulundu. Sivasspor'un ise bonservis bedeli olarak 4 milyon Euro talep ettiği aktarıldı.

BU SEZON 14 MAÇTA FORMA GİYDİ

2020-21 sezonun başında Göztepe'den bedelsiz olarak Sivasspor kadrosuna katılan Kerem Atakan Kesgin, ilk sezonunda sadece 5 maçta 159 dakika süre alabilmişti.

Bu sezon ise 21 yaşındaki oyuncu, Sivasspor formasıyla toplam 14 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik de skor katkısı sağladı.

