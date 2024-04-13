Rennes - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 29. haftasında kendi sahasında Toulouse ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor.
Julien Stéphan yönetimindeki Rennes, kendi sahasında Carles Martínez'in ekibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek.
RENNES - TOULOUSE MAÇI SAAT KAÇTA?
Roazhon Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
RENNES - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Florent Batta'nın yöneteceği karşılaşma Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Rennes, ligde oynadığı son maçta Monaco deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Toulouse ise kendi sahasında ağırladığı RC Strasbourg ile 0-0 berabere kalmıştı.
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