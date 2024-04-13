Rennes - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 13.04.2024 - 14:18

Güncelleme: 13.04.2024 - 14:18

Fransa Ligue 1'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Julien Stéphan yönetimindeki Rennes, kendi sahasında Carles Martínez'in ekibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek.

RENNES - TOULOUSE MAÇI SAAT KAÇTA?

Roazhon Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.



RENNES - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?



Fransız hakem Florent Batta'nın yöneteceği karşılaşma Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Rennes, ligde oynadığı son maçta Monaco deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Toulouse ise kendi sahasında ağırladığı RC Strasbourg ile 0-0 berabere kalmıştı.