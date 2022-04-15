Rennes'de forma giyen Doğan Alemdar değerini katladı
IES Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde oynayan 23 yaş altı genç oyuncuları paylaştı listedeki tek Türk oyuncu Rennes'de oynayan Doğan Alemdar oldu.
Sezon öncesi Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'dan 3.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar performansıyla geçer not aldı ve birçok takımın transfer listesine girdi.
PİYASA DEĞERİ 10.5 MİLYON EURO
IES, Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen 23 yaş altı genç oyuncuların piyasa değerlerini paylaştı. Listede piyasa değeri en yüksek isim 96.2 milyon Euro ile RB Leipzig forması giyen Josko Gvardiol olurken, listede yer alan tek Türk oyuncu ise 10.5 milyon Euro piyasa değeri ile Rennes forması giyen kaleci Doğan Alemdar oldu.
19 yaşındaki file bekçisi bu sezon 10 maçta Fransız takımında forma giydi ve kalesinde 10 gol gördü.
KAYSERİSPOR'A %20 PAY
Avrupa'da birçok takımın transfer listesinde olan Doğan Alemdar'ın satışından Kayserispor ise %20'lik pay hakkına sahip durumda.
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