Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Turgay Kıran: Aday olmayayım diye tehdit ettiler

15 Nisan 2022 Cuma, 09:24

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Turgay Kıran Galatasaray başkanlık seçimlerine dair konuştu.

Kıran, ''İstanbul Valiliği'nin mahkemeye yaptığı başvuru bugün yarın netleşir. 30 Nisan'da seçim yapılmaz. İki seçenek var. Birincisi, seçim başka bir tarihte yapılmak kaydıyla ertelenecek. İkincisi iptal edilecek. Burak Elmas, yeniden Mali Genel Kurul düzenlemek zorunda. Burada istifa etsin ve genel kurula öyle gitsin. Böylece ibrasızlıktan kurtulur. Ayrıca en yakın seçimde aday olabilir'' dedi.

"GALATASARAY'I BİRLEŞTİRECEK ADAY YOK"

Eski ikinci başkan Turgay Kıran, Galatasaray'ın 30 Nisan'daki seçimle, birlik olmaktan daha uzak olacağını belirterek, ''Önemli olan Galatasaray'ı birleştirmek. Bu seçim ve aday tablosuyla Galatasaray daha fazla ayrışıyor. Metin Öztürk'ü alaylılar destekliyor. Eşref Hamamcıoğlu'nu liselilerin bir bölümü destekliyor, bir bölümü desteklemiyor. Divan kurulu başkanıyken merhum başkan Mustafa Cengiz ile kavga içerisinde olduğu için Cengiz yönetimindekiler desteklemiyor. Ünal Aysal birleştirici olduğu için mi aday olmaktan imtina etti. Galatasaray'ı her açıdan birleştirecek tek bir aday olmalıydı.

"ADAY OLMAYAYIM DİYE BENİ TEHDİT ETTİLER"

Seçimde aday olmayı düşünen Kıran tehdit edildiğini açıkladı. Kıran, "Bu güçlü, saygın adayın yanında gelecekte Galatasaray'da başkan olacak genç kadın erken yöneticiler olmalı. Bu dönemde 'Alp Yalman tek aday olsun, etrafında birleşelim' dedik. Kabul etmediler. 'Ben aday olayım' dedim. Beni tehdit ettiler. 'Galatasaray Lisesi'nin kapısından geçemezsin' diyerek tehdit ettiler beni. Hem de 90 yaşına gelmiş bir kişi bu tehdidi yöneltti. Bana liselilerin belirlediği adayın şansını düşürürsün. Liseliler sana büyük tepki gösterir. Kapıdan geçemezsin dedi. Galatasaraylıların iradesi tehditlerle ortadan kaldırılamaz'' şeklinde konuştu.