Rennes'in yeni hocası belli oldu!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Rennes, teknik direktörlük görevine Arjantinli Jorge Sampaoli'nin getirildiğini açıkladı.

Rennes'in yeni hocası belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 13:11

Fransa Ligi takımlarından Rennes, teknik direktör Julien Stephan ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü buldu.

Rennes'ten yapılan açıklamada, Sevilla, Flamengo, Atletico Mineiro, Santos, Marsilya, Şili Milli Takımı ve Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran Jorge Sampaoli ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada 64 yaşındaki Arjantinli teknik direktörle 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fransa'da geride kalan 11 haftada 6 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Rennes, 11 puan topladı.


Etiketler: #Jorge Sampaoli #rennes #Fransa Ligue 1

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