Rennes'ten Kim Min-Jae kararı

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:50

Fenerbahçe'nin başarılı stoper oyuncusu Kim Min-Jae için transferde yaşanan belirsizlik devam ediyor.

Rennes ve Napoli'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği Güney Koreli savunma oyuncusu için Fransa'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

L'Equipe'in haberine göre; Rennes'in 25 yaşındaki futbolcudan vazgeçmediği ancak yaşanan süreç nedeniyle farklı isimlere de yöneldiği ifade edildi.

İKİ TAKIM DA 20 MİLYON EURO VERDİ

Başarılı stoper için Napoli ve Rennes'in de 20 milyon Euro bonservis teklif ettiği ancak Napoli'nin bu ücreti iki taksitte ödeme önerisinin İtalyan ekibini transferde öne geçirdiği öne sürüldü.

PREMIER LİG'DEN DEVREYE GİRDİLER

Öte yandan Kim Min-Jae'nin transferi için bir Premier Lig takımının da devreye girdiği kaydedildi.