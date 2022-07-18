Rennes'ten Kim Min-Jae kararı
Rennes, Kim Min-Jae'nin transferinde yaşanan süreç nedeniyle farklı isimlere yöneldi. Ancak Fransız ekibinin, Güney Koreli futbolcunun transferinden de vazgeçmediği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin başarılı stoper oyuncusu Kim Min-Jae için transferde yaşanan belirsizlik devam ediyor.
Rennes ve Napoli'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği Güney Koreli savunma oyuncusu için Fransa'dan yeni bir iddia gündeme geldi.
L'Equipe'in haberine göre; Rennes'in 25 yaşındaki futbolcudan vazgeçmediği ancak yaşanan süreç nedeniyle farklı isimlere de yöneldiği ifade edildi.
İKİ TAKIM DA 20 MİLYON EURO VERDİ
Başarılı stoper için Napoli ve Rennes'in de 20 milyon Euro bonservis teklif ettiği ancak Napoli'nin bu ücreti iki taksitte ödeme önerisinin İtalyan ekibini transferde öne geçirdiği öne sürüldü.
PREMIER LİG'DEN DEVREYE GİRDİLER
Öte yandan Kim Min-Jae'nin transferi için bir Premier Lig takımının da devreye girdiği kaydedildi.
Video Haberler
- Belediye plajında çalışanları darbettiler!
- Videoda izlediğini evde deneyince patlama yaşandı
- Altın madeni ve kamu görevlileri için harekete geçildi
- İşverenin 'asgari ücret' oyununu açıkladı
- TTB o imam için harekete geçti
- Gaziantep'te orman yangını!
- Cengiz Gökçel'den Çamlıbel Barınağı'nın AVM'ye dönüştürü
- Ayçiçeğindeki tırtıl istilasına karşı çağrı
- Yıldız futbolcuya polis şoku!
- Hırsız balkondan kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS sonuçları açıklandı!
- Duygusal bağ koptu!
- Şeyhleri öldü cemaat karıştı: 'Kaset' tehdidi
- '8 saat mesaiyi eleştirmemiz lazım'
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- Erdoğan'ın ziyaretlerine erteleme
- 5’li çete lobisine ret!
- 'Cumhur' eriyor, 'Millet' yükseliyor
- 'Bu düzen baştan aşağı değişmeli...'
- Kılıçdaroğlu: Yine tutuştun Erdoğan...