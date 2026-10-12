Resmen açıklandı: Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den

Premier Lig'e bu sezon geri dönen ve ilk 6 haftada iyi bir performans sergileyen Hull City'de transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yaz transfer döneminde kadrosuna birçok takviye yapmıştı. Hull City, kaleci rotasyonuna Türkiye'den bir ismi dahil etmeye yakın.

HULL CITY İLE ANLAŞMA

Trendyol 1. Lig takımlarından Kayserispor'da forma giyen genç kaleci Deniz Dönmezer'in yeni takımı Hull City olacak. Radyospor'da katıldığı bir yayında konuşan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 18 yaşındaki kalecinin transferi için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

TRANSFERİN DETAYLARI

Ali Çamlı transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Deniz Eren Dönmezer'in transferi için Hull City ile anlaştık. Ocak ayında resmi imzalar atılacak. Deniz'in transferinde 1 milyon 50 bin Sterlin bonservis ücreti kazanacağız. Sonraki satıştan ise yüzde 15'lik payımız bulunuyor" ifadelerini kullandı.

DENİZ DÖNMEZER'İN KARİYERİ

Futbol kariyerine Çukurova Demirspor'da başlayan ve sonrasında Adana Demirspor altyapısına transfer olan Deniz Dönmezer, 2024'te A takıma yükseldi. Genç kaleci, ertesi yıl ise Kayserispor'a imza attı. Deniz Dönmezer, kariyeri boyunca 31 maçta süre alırken kalesinde 79 gol gördü. 18 yaşındaki oyuncu bu sezon Kayserispor formasıyla süre almamıştı.