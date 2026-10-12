Okan Buruk duyurdu: Galatasaray'da 2 futbolcu Barcelona maçında yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncularımızla birlikte Şampiyonlar Ligi maçı oynamaktan dolayı çok heyecanlıyız. İkincisi Barcelona'yla oynayacağımız için heyecanlıyız. Kendi sahamızda oynayacağız. Kendi sahamızda oynadığımız her Şampiyonlar Ligi maçında motivasyonumuz yükseliyor. Bu maça oyuncuların hazırlanmaları çok daha kolay oluyor. Şu anda dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene tüm maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu, ne oynadığını anlatmamıza gerek yok. Biz en iyimizi yaptığımızda oyuncularımla birlikte bu stadyumda önemli işlere imza attık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi her çıktığımız maçı kazanmak. Maçın favorisini herkes Barcelona olarak söyleyecek ama onların karşısında oynayacak, o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız."

"AZ HATA YAPMAMIZ GEREKİYOR"

"Sadece defans yapmayacağız. Hücum da yapacağız ve ikisini bir arada düşünmemiz lazım. En iyisini yapmanız gerekiyor. Top rakipteyken sizin tutkulu bir şekilde almaya çalışmanız çok önemli olacak. Bu tutkuyu göstermeniz lazım. Oyun içinde çok şey var. Hangi kararı verirsek bunu en güçlü şekilde yapmamız gerekiyor. Ofansif tarafta daha sakin olup topun bizde kalması gerekiyor. Bu sene çok yemediler. Onlar da kendi oyunlarını rakibe diretmeye çalışan bir ekip. Az hata yapmamız gerekiyor. Çünkü hata yaptığınızda cezalandıracak bir takım var."

2 İSİM MAÇTA YOK

"En zor maçımız belki Kasımpaşa maçıydı. Torreira, Davinson uzaktan geldi. Batrakov 3 gün önce maç oynamıştı. Türk Milli Takımı'ndan dönen oyuncular belki de en yorgun oyunculardı. Bundan sonraki bölüm tam kadroyuz, Singo yok. Günay bu hafta antrenmanlara çıktı. O olmayacak. Arada dört gün olacak. Dinlenme zamanımız var. Kazandıkça insan daha çabuk yenileniyor. O yüzden kazanmamız lazım."

"AGRESİF OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Hangi sistemle oynarsak oynayalım, agresif olmamız gerekiyor. O agresifliği gösterip kalemizi gole kapatmaya çalışacağız. O oyuncularımız var. Bunun yanında bizim de gol atmamız gerekiyor."

BATRAKOV SÖZLERİ

"Aleksey Batrakov ilk kez ülkesinden çıkmış bir oyuncu. Buraya geldikten sonra herkes onun adaptasyonu için yardımcı oldu. Son 3 milli maçında da oynadı. İyi bir profesyonel ve iyi bir insan. Çalışmaya açık bir oyuncu. Bu tur bir oyuncuyla çalışmak da benim için değerli. Kendini geliştirmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Takım savunmasını da iyi bir şekilde yapmaya başladı. Takımın oyununa çok çabuk adapte oldu. Onun performansından çok memnunuz. Yarınki maçla ilgili bugün son denememizi yapacağız ilk 11 için. Yarın da daha net göreceksiniz."

BARIŞ ALPER'İN SAĞ BEKTE OYNAMASI

"Barış ilk defa sağ bek oynamadı. 2 sezon önce sağ bek ve sol bekte de oynadı. Sol beke en çok sıkıştığımız dönemde önemli bir katkı verdi. Performansının yükselmesinde bekten ön tarafa gelmesi rol oynamıştı o sezon. Bazı maçlar rakip yarı alanda daha fazla kişi oluyorsunuz. Bu maç daha farklı bir. Hem gol atması hem de iyi oynaması, geçişlerdeki yardımları bu rolü oynayabileceğini gösterdi."

İLKAY GÜNDOĞAN YANITI

"Ben futbolculuktan geldim, hepimiz yaşadık bunları. Orada bir duygu var. Oyuncular robot değil hepsi insan. Kenarda ısınıp oyuna da girmemiş, o yaşta ve o tecrübede bir insan olsanız buna üzülüp belli edebilirsiniz. O yüzden böyle şeylere çok fazla takılmamak lazım. İlkay her zaman antrenmanda en iyisini veriyor ve oynamak için hazır bekliyor. Çok farklı bir maç oynadık. 10 kişi kaldık ve değişiklikler yaptık. Birçok oyuncuyu oynatmama durumu oluyor. Oyuncuların iyi karakterler olduğunu ve takımı çok sevdiğiniz bilmemiz lazım. Onun yaptığı şeyi yanlış anlamamak lazım. İnsani bir üzüntü. Her zaman olabilir. Bir anda soru gelince olabilir. Takım için en iyisini yapmaya çalışıyor ve İlkay'dan çok memnunum."