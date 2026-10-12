Cristiano Ronaldo: 'Tarihin en iyisi benim, nokta'

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yle aralarındaki rekabet başta olmak üzere birçok konuda açıklamalarda bulundu. Ronaldo, CNN Portugal'a verdiği röportajda uzun vadeli düşünmediğini belirtirken gol atma konusunda kendisinin en iyisi olduğunu söyledi.

"HER ZAMAN ÇOK İYİ ANLAŞTIK"

Ronaldo, Messi hakkında şunları söyledi:

"Messi ile 15 yıl boyunca ödül törenlerinde hep aynı sahneyi paylaştık ve her zaman çok iyi anlaştık. O da bana her zaman iyi davranmıştır. Bizimkisi Senna-Prost rekabeti gibi sağlıklı bir rekabetti. Birbirimizi motive ediyorduk."

"TARİHİN EN İYİSİ BENİM, NOKTA"

Portekizli yıldız sözlerine şöyle devam etti:

"Gol atma konusunda tarihin en iyisi benim, nokta. Rakamlar her şeyi anlatıyor. '1000 gole ulaşmalıyım' demeyeceğim ama ulaşırsam harika olur. Tarih zaten yazıldı. Dürüst olacağım, bugün kariyerimi noktalayabilirim ve hiçbir şeyden pişman olmam. Ama yine de hala çok iyi durumdayım. Fark yaratmaya devam ediyorum. Uzun vadeli düşünmek yerine anı yaşıyorum."

"SANTRFOR OYNAMAK BENCE MBAPPE'Yİ ZORLUYOR"

Real Madrid'de Kylian Mbappe'nin santrfor olarak oynamasına değinen Ronaldo, "Santrfor oynamak bence Mbappe'yi zorluyor. Çünkü orası onun doğal pozisyonu değil. Madrid'de olsaydım ona 9 numara olarak oynamayı öğretirdim. Ben de eskiden santrfor değildim ama oynamaya alıştım. O öngörülemez bir oyuncu. Hızlı, güçlü, aniden ortaya çıkabiliyor. Sürekli ceza sahası içinde bekleyip, ona orta yapsınlar da kafa vursun diye bekleyecek tipik bir santrfor olamaz. Ceza sahasına arkadan girmesi gerekiyor. Ben bunu yaptım, Mbappe de yapar. Yapmalı" değerlendirmesinde bulundu.