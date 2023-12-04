Resmen açıklandı: Adana Demirspor'dan Patrick Kluivert kararı!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Hollandalı hoca ile yollarını ayırdı.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Sayın Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Kluivert ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
20 MAÇTA 8 GALİBİYET
Adana Demirspor'un başında 20 maça çıkan Kluivert, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Akdeniz temsilcisi, Süper Lig'de ise oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puan topladı.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Adana Demirspor'da takımın başında antrenör Serkan Damla'nın olması bekleniyor.
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