Resmen açıklandı: Adana Demirspor'dan Patrick Kluivert kararı!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 18:46

Güncelleme: 04.12.2023 - 18:51

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Hollandalı hoca ile yollarını ayırdı.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Sayın Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Kluivert ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

20 MAÇTA 8 GALİBİYET

Adana Demirspor'un başında 20 maça çıkan Kluivert, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Akdeniz temsilcisi, Süper Lig'de ise oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puan topladı.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Adana Demirspor'da takımın başında antrenör Serkan Damla'nın olması bekleniyor.