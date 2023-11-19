TFF duyurdu... Milli futbolcu aday kadrodan çıkarıldı!

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Emre Akbaba'nın kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2023 - 16:17
TFF duyurdu... Milli futbolcu aday kadrodan çıkarıldı!
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TFF, Almanya maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın milli takım kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin'den Cardiff'e seyahat edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Millî futbolcumuz Emre Akbaba, dün akşam Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı."


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