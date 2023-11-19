TFF duyurdu... Milli futbolcu aday kadrodan çıkarıldı!

Yayınlanma: 19.11.2023 - 16:17

Güncelleme: 19.11.2023 - 16:17

TFF, Almanya maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın milli takım kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin'den Cardiff'e seyahat edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Millî futbolcumuz Emre Akbaba, dün akşam Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı."