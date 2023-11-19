TFF duyurdu... Milli futbolcu aday kadrodan çıkarıldı!
A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Emre Akbaba'nın kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.
TFF, Almanya maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın milli takım kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin'den Cardiff'e seyahat edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Millî futbolcumuz Emre Akbaba, dün akşam Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı."
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'ın en yakın rakibi çok 'tanıdık'
- 'Ucube daha geriye gidecek'
- Pazar kabusu yolda!
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Cenazede gerginlik!
- Atilla Taş'tan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!
- Tuzlaspor Başkanı'yla neler konuştu?
- Din eğitimine girmeyen öğretmenlerin ücretleri kesilecek
- Bazı ilçeler beyaza büründü!
- Ölümcül 'kedi virüsü' hızla yayılıyor!