Resmen açıklandı: Anadolu Efes'ten kadroya takviye!

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Daniel Oturu'yu renklerine bağladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 21:21
Resmen açıklandı: Anadolu Efes'ten kadroya takviye!
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Sezon başından beri başı sakatlıklardan kurtulmayan Anadolu Efes, yeni transferini açıkladı.

Anadolu Efes, Yukatel Merkezefendi Basket forması giyen ABD'li pivot Daniel Oturu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Anadolu Efes'in açıklaması şu şekilde:

"Başarılı oyuncu Daniel Oturu, sezon sonuna kadar kiralık olarak formamızı giyecek. Welcome Daniel!"

Yukatel Merkezefendi Basket ile 9 resmi maça çıkan Daniel Oturu, maç başına 20.9 sayı, 10.1 ribaund ve 1.7 blok ortalaması tutturdu.


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