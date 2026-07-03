Resmen açıklandı: Fenerbahçe, Nathan Ake'yi kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Manchester City'den Nathan Ake'yi transfer ettiklerini duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

'BAŞARILI STOPERLERİMİZ VAR AMA EKSİĞİMİZ SOL STOPER'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, "Başarılı stoperlerimiz var ama eksiğimiz sol stoper. Uzun çalışmalar sonrası, dünyada sayılı ve 20'den fazla kupa kaldırmış kardeşimizi kadroya kattık" dedi.