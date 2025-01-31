Resmen açıklandı: Fenerbahçe'de ayrılık!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 14:35

Güncelleme: 31.01.2025 - 14:35

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti.

Slovenya temsilcisi Maribor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı 6 aylık kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Sezonun geride kalan kısmında 1 tanesi ilk 11 olmak üzere 4 maçta Fenerbahçe formasını giyen Bartuğ, 1 kez gol sevinci yaşadı.