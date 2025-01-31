Resmen açıklandı: Fenerbahçe'de ayrılık!
Slovenya temsilcisi Maribor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti.
Slovenya temsilcisi Maribor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı 6 aylık kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Sezonun geride kalan kısmında 1 tanesi ilk 11 olmak üzere 4 maçta Fenerbahçe formasını giyen Bartuğ, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Okrepitev za nadaljevanje sezone. Nova moc na sredini igrišca.— NK Maribor (@nkmaribor) January 31, 2025
Bartuğ Elmaz, dobrodošel v Ljudskem vrtu! 21-letni zvezni igralec, mladi turški reprezentant, prihaja na posojo iz @Fenerbahce do konca sezone 2024/25.
??https://t.co/s3WtT5gKuz#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/vED3IKAk2l
Etiketler: #bartuğ elmaz #fenerbahçe #maribor
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