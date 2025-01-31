Resmen açıklandı: Fenerbahçe'de ayrılık!

Slovenya temsilcisi Maribor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Resmen açıklandı: Fenerbahçe'de ayrılık!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 14:35

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti.

Slovenya temsilcisi Maribor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı 6 aylık kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. 

Sezonun geride kalan kısmında 1 tanesi ilk 11 olmak üzere 4 maçta Fenerbahçe formasını giyen Bartuğ, 1 kez gol sevinci yaşadı.

 


Etiketler: #bartuğ elmaz #fenerbahçe #maribor

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