Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor!
Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off bileti aldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli olurken, çekilecek kuralar sonrası eşleşmeler de netleşecek.
Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna play-off turunda devam ederken, Beşiktaş ise turnuvaya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.
Buna göre Galatasaray play-off turunda AZ Alkmaar ya da Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray play-off turunu geçmesi durumunda son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.
BODO GLİMT VEYA ANDERLECHT
Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri ise Bodo Glimt ve Anderlecht oldu.
Fenerbahçe'nin play-off turunu geçmesi halinde son 16 turundaki rakibi Olympiakos ya da Rangers olacak.
KURA ÇEKİMİ BUGÜN YAPILACAK
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi 31 Ocak Cuma (bugün) gerçekleştirilecek.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olacağı kura çekimi TSİ 15:00'te başlayacak.
Kura çekiminin TRT'den canlı yayınlanması bekleniyor.
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