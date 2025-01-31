Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor!

Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off bileti aldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli olurken, çekilecek kuralar sonrası eşleşmeler de netleşecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 10:09

Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna play-off turunda devam ederken, Beşiktaş ise turnuvaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.

Buna göre Galatasaray play-off turunda AZ Alkmaar ya da Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray play-off turunu geçmesi durumunda son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.

BODO GLİMT VEYA ANDERLECHT

Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri ise Bodo Glimt ve Anderlecht oldu.

Fenerbahçe'nin play-off turunu geçmesi halinde son 16 turundaki rakibi Olympiakos ya da Rangers olacak.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN YAPILACAK

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi 31 Ocak Cuma (bugün) gerçekleştirilecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olacağı kura çekimi TSİ 15:00'te başlayacak.

Kura çekiminin TRT'den canlı yayınlanması bekleniyor.


Etiketler: #uefa avrupa ligi #fenerbahçe #galatasaray

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