Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i açıkladı!
Fenerbahçe, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Kızılyıldız forması giyen Ognjen Mimovic transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Sırp futbolcunun uçaktan fotoğrafını paylaştı.
FENERBAHÇE TRANSFERİ AÇIKLADI
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
MIMOVIC'İN KARNESİ
Ognjen Mimovic, Kızılyıldız formasıyla bu sezon 19 maçta 1.437 dakika süre aldı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretti.
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 31, 2025
Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine… pic.twitter.com/pe5RYwUpv9
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