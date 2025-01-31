Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i açıkladı!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 11:10

Güncelleme: 31.01.2025 - 11:19

Fenerbahçe, Kızılyıldız forması giyen Ognjen Mimovic transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Sırp futbolcunun uçaktan fotoğrafını paylaştı.

FENERBAHÇE TRANSFERİ AÇIKLADI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

MIMOVIC'İN KARNESİ

Ognjen Mimovic, Kızılyıldız formasıyla bu sezon 19 maçta 1.437 dakika süre aldı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretti.