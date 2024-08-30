Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için İstanbul'da!
Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın kiralık transferi konusunda Fiorentina ve oyuncuyla anlaştığını açıkladı. Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi Amrabat, İstanbul'a geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat resmiyet kazandı. Sarı-Lacivertliler, Faslı futbolcunun geçici transferi konusunda Fiorentina ve oyuncuyla anlaşma sağlandığını bildirdi.
SOFYAN AMRABAT, İSTANBUL'A GELDİ
Öte yandan Sofyan Amrabat, İstanbul'a geldi. Faslı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 30, 2024
Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat’ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır.
Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul’a gelecektir.
Kamuoyunun… pic.twitter.com/iRqPSCfkv4
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