Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın kiralık transferi konusunda Fiorentina ve oyuncuyla anlaştığını açıkladı. Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi Amrabat, İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 17:19
Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için İstanbul'da!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat resmiyet kazandı. Sarı-Lacivertliler, Faslı futbolcunun geçici transferi konusunda Fiorentina ve oyuncuyla anlaşma sağlandığını bildirdi.

SOFYAN AMRABAT, İSTANBUL'A GELDİ

Öte yandan Sofyan Amrabat, İstanbul'a geldi. Faslı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 


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