Resmen açıklandı... Fenerbahçe'de yol ayrımı!
Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Fenerbahçe Opet, İtalyan başantrenör Stefano Lavarini ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Stefano Lavarini ile yollar ayrıldı.
FENERBAHÇE'DE YOL AYRIMI
Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, sarı-lacivertli ekipte bir sezon görev yapan 45 yaşındaki başantrenörle yolların ayrıldığı belirtildi.
Lavarini yönetiminde 2023-2024 sezonunda Vodafone Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne ise yarı finalde veda etmişti.
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