Resmen açıklandı... Fenerbahçe'de yol ayrımı!

Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Fenerbahçe Opet, İtalyan başantrenör Stefano Lavarini ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 17:01
Resmen açıklandı... Fenerbahçe'de yol ayrımı!
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Stefano Lavarini ile yollar ayrıldı.

FENERBAHÇE'DE YOL AYRIMI

Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, sarı-lacivertli ekipte bir sezon görev yapan 45 yaşındaki başantrenörle yolların ayrıldığı belirtildi.

Lavarini yönetiminde 2023-2024 sezonunda Vodafone Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne ise yarı finalde veda etmişti.


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