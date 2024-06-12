TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe Beko'ya ceza!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu tarafından para cezasına çarptırıldı.

AA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 16:56
TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe Beko'ya ceza!
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Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya 45 bin lira para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'le oynanan 3. maçta seyircisinin çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya 45 bin lira para cezası verildi.

SERİDE 4. MAÇ OYNANACAK

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.

Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.


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