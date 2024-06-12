Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe paylaşımı: 'Gurur duyuyorum'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak aşık olduğu kulübün yöneticisi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 15:36
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe paylaşımı: 'Gurur duyuyorum'
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Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde Ali Koç'un kazanmasıyla birlikte yeni dönemde sarı-lacivertli kulüpte yönetimde yer alacak Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda, "Aşık olduğum kulübün yöneticisi olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah hep beraber Fenerbahçemizin büyük mutluluklarını yaşamak nasip olur. Birlikte çok güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, bu paylaşımına sarı-lacivert kalp emojileri de ekledi.

Sosyal medyadan yapılan bu paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


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