Resmen açıklandı: Galatasaray'dan Kaan Ayhan kararı!
Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar uzatıldı.
Galatasaray, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini 2027 yazına kadar uzattı.
Sarı kırmızılı kulüpten, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bildirim yapıldı.
GALATASARAY'DA 93 MAÇA ÇIKTI
Temmuz 2023'te 2.8 milyon Euro bonservis bedeliyle Sassuolo'dan Galatasaray'a transfer olan 30 yaşındaki milli savunmacı, sarı kırmızılı formayla 93 maçta forma giyip 2 gol 6 asist istatistikleri yakaladı.
Galatasaray'da 2 şampiyonluk kazanan Kaan, bu sezon 38 resmi maçta 3 asist yaptı.
Etiketler: #kaan ayhan #galatasaray #Sözleşme
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