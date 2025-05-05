Galatasaray maçları öncesi... Fatih Tekke'den 2 kötü haber!

Yayınlanma: 05.05.2025 - 22:57

Güncelleme: 05.05.2025 - 23:00

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçı beIN Sporst kanalında değerlendirdi.

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

"İlk yarı kaybedilmiş bir 45 dakika. Rakibin üstünlüğü ile geçti. Ne oyun baskılarımız doğru ne oynama şeklimizde tedirginlik oldu. Hemen hemen her takım bize bunu yapabilir. 1 aydan fazladır çalışıyoruz. Oynamaya çalışırsan oyunu kontrol etme şansın var. İkinci yarı rakibimiz Sivasspor maçı harici 3'lü oynadı. İki şekilde hazırlanmıştık. Topa biraz daha fazla sahip olduk. Oyunun son bölümünde maç bize dönebilirdi. İki takım da mutsuz. İki puan kaybettik ama o cesaret."

Tekke, Galatasaray ile oynayacakları iki maç öncesi sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ile Stefan Savic'in durumuna değinerek, "2 kere Galatasaray'la oynayacağız. Çok daha iyi oynamalıyız. Geldiğimizden beri en çok pozisyon verdiğimiz maç oldu. Teması, hızımızı ve kontrolü iyi yapmamız gerekiyor. Eksiklerimiz aynı. Oyuna giren oyuncularımın verdiği enerjiden memnunum. Uğurcan ve Savic... Galatasaray maçında oynamayabilir. Bu maçta oynamayı çok istediler. Oyunsal olarak iki oyuncu bizim için çok önemli. Elimizdeki kadro neyse ona göre daha duygulu, daha cesur, daha ne oynadığını bilen bir takım olacağız. İkinci yarı biraz gösterdik" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile Galatasaray Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. İki ekip bu maçın ardından 14 Mayıs Çarşamba günü ise Gaziantep'te Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak.