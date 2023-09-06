Resmen açıklandı... Marius Sumudica Süper Lig'e geri döndü!
Erdal Güneş ile yolları ayıran Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Ülkemizde daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica yeniden Türkiye'ye döndü.
Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep FK, eski teknik direktörü Marius Sumudica'yı resmen açıkladı.
Gaziantep FK'den yapılan açıklama şu şekilde:
''Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Marius Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe (yarın) günü Gaziantep'e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.''
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