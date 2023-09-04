Son Dakika: Gaziantep FK'de Erdal Güneş dönemi sona erdi
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sezona 4 maçta puansız başlayan Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş ile yollar ayrıldı.
Sezona istediği gibi başlayamayan, 4 maçta puan alamayan ve yalnızca 2 gol atıp, 10 gol yiyen Gaziantep FK'de Erdal Güneş'in görevine son verildiği açıklandı.
TAKIMINDAN AYRILAN 2. HOCA
Gaziantep FK yaptuğı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erdal Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Sayın Erdal Güneş ve ekibine emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında gönülden başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Erdal Güneş, Emre Belözoğlu'nun ardından bu sezon Trendyol Süper Lig'de takımdan ayrılan 2. hoca oldu.
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