Resmen açıklandı: Panathinaikos, Samet Akaydin'i kadrosuna kattı!

Yayınlanma: 14.01.2024 - 13:03

Güncelleme: 14.01.2024 - 13:03

Türk teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i kiraladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada anlaşmanın bu sezon sonuna kadar olduğu belirtilirken, 29 yaşındaki oyuncuya başarılar dilendi.

"FATİH TERİM'İN ROLÜ OLDU"

Önceki gün Atina'ya giden Samet, "Burada Arao var, aynı takımda oynadık. Onunla konuştum, bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve takım için oynamak için sabırsızlanıyorum" sözlerini sarf etmişti.

Milli oyuncu ayrıca, "Fatih Terim'in de rolü oldu. Beni Panathinaikos'a çağırdığında tereddüt etmedim. Şampiyonluğu kazanmayı hedeflememiz çok önemli ve gelmemin nedenlerinden biri de buydu. Hedefimiz burada şampiyonluk kazanmak. Umarım çok iyi iş çıkarırız ve şampiyonluğu kazanırız" diye konuşmuştu.