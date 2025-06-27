Resmen açıklandı... Paul Onuachu, Trabzonspor'a geri döndü!

Trabzonspor, Paul Onuachu'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Southampton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Trabzonspor ile Paul Onuachu'nun transferi konusunda anlaşmaya vardık" ifadelerini kullandı.

YENİ NESİL DUYURU

Bordo-mavili kulüp yeni transferini NFC teknolojisiyle duyurdu.

Kulübün X hesabından yapılan paylaşımda, "Şimdi, NFC teknolojili yeni sezon formamızda yeni transferimizden özel bir mesaj seni bekliyor!" denildi.

Geride kalan sezonda Southampton formasıyla 28 maçta görev yapan 31 yaşındaki forvet, takımına kaydettiği 4 gol ve 1 asist ile skor katkısı sağladı.

DAHA ÖNCE DE TRABZONSPOR FORMASI GİYMİŞTİ

2023-24 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor'da forma giyen Onuachu, 25 karşılaşmada görev yapmış ve 17 gol, 4 asistlik performansa imza atmıştı.

Kariyerinde daha önce Midtjylland ve Genk'te de oynayan tecrübeli futbolcu, Midtjylland formasıyla 175 maçta 66 gol kaydetmişti. Danimarka'nın ardından Belçika'nın yolunu tutan Onuachu, Genk'te ise 134 maçta görev yapmış ve takımına 85 golle skor katkısı sağlamıştı.