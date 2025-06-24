Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması! 'İddialar gerçek!'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapan Ali Kemal Denizci, gündeme dair açıklamalarda bulundu

Radyospor'a konuşan Denizci, "Futbolcular öneriliyor, menajerler devreye giriyor, hiç olmayacak işleri devreye sokuyorlar. Trabzonspor'un iyi ve karakterli futbolcular seçmesi lazım. Neler gördük biz. Çok ucuza alıp neler yaptığını gördük. Bunları iyi takip edip almak lazım. Trabzonspor büyük paraları veremez, verirse batar. Her zaman bir Ertuğrul Doğan olmaz. Bu işleri böyle düşünmek lazım. Devamlı versin versin" şeklinde konuştu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Burnley ve Monaco'nun transfer gündeminde yer alan Uğurcan Çakır ile de görüşlerini bildiren Denizci, “Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları gerçek. Tabii ki gerçek. Ama başkanın ona bir sözü var. Avrupa'da iyi bir ortam yakalarsa sözü var. Bana göre, Trabzonlu bir çocuğu böyle bir simgede hale gelmiş bir futbolcuyu Türkiye'de rakiplerine vermek bana zul gelir. Ama bir yerde de bu baktığın zaman Trabzonspor'un hamleler yapması gerektiği ortamda çok iyi paralarla çok şeyler düşünülebilir.” dedi.

Sözlerinin devamında; "Ama Uğurcan'ın rakiplerimize gitmesi insanlar üstünde müthiş bir hayal kırıklığı yaratıyor. Ama Uğurcan Çakır için 15 milyon Euro bana göre az bile. Öyle bir kaleciyi 25 milyon Euro'dan aşağı vermemek lazım. 12-13'ler çok küçük rakamlar bana göre. Bana göre bu işlerin (Galatasaray, Fenerbahçe) ne olacağı belli olmaz. Onun için fazla bir şey söyleyemiyorum. Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'a daha istekli bakıyor bana göre. Saman altından su yürütme hikayesi olabilir." ifadelerini kullandı.

Ali Kemal Denizci, "Uğurcan Çakır, Galatasaray'da ya da Fenerbahçe'de oynamak istiyorum derse büyük bir yanlış yapar. O kulüplerin kendi aralarındaki tercihlerden Uğurcan da... Ben nasıl istemeden gittim çünkü, gittiğim takım Fenerbahçe'ydi. İstemedim dediğim şu: ben Trabzonspor'dan ayrılamam diye yoksa Fenerbahçe'nin kötü bir ortamdan olan şekle gidiyorum havası değil yani. Ama ne oldu kulüp paraya ihtiyacı vardı, Fenerbahçe'de bunun en büyüğünü verdi ve mecburen gidiyorsun. Bazı şeyler böyle oluyor. Aynı şey Uğurcan Çakır için de geçerli. Uğurcan Galatasaray'a ya da Fenerbahçe'ye gitse her zaman Trabzonsporlu olarak kalacaktır" dedi.