Resmen açıklandı: Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Paul Pogba'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United bu ayın sonunda sözleşmesi sona erecek olan Paul Pogba'nın takımdan ayrılacağını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Paul Pogba'ya hizmetleri için teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için de başarılar dilendi.
Once a Red, always a Red— Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022
Thank you for your service, @PaulPogba #MUFC
Pogba, 16 yaşında katıldığı Manchester United akademisinden 2012 yazında bedelsiz olarak Juventus'un yolunu tutmuştu.
İtalyan ekibinde etkileyici bir performans ortaya koyan Pogba, 2016 yazında 105 milyon euro'luk bonservis bedeliyle yeniden Manchester United'a imza atmıştı.
Manchester United formasıyla 246 resmi maça çıkan Pogba 40 gol atıp 48 de asist yaptı.
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