Resmen açıklandı: Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United bu ayın sonunda sözleşmesi sona erecek olan Paul Pogba'nın takımdan ayrılacağını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Paul Pogba'ya hizmetleri için teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için de başarılar dilendi.

Once a Red, always a Red



Thank you for your service, @PaulPogba #MUFC