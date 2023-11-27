Resmen açıklandı... Süper Lig'de bir ayrılık daha!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş'in görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da, teknik direktör Kemal Özdeş'in Konyaspor karşılaşmasından sonra istifa ettiği duyuruldu.
Kemal Özdeş
KASIMPAŞA'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Sayın Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Kemal Özdeş, 2023 yılının nisan ayında üçüncü kez takımın başına geçmişti. Kasımpaşa 2022-2023 sezonunda 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.
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