Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:25
Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu!
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Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu.

Haftanın hakemleri şu şekilde:

25 Kasım Cumartesi

13:30 İstanbulspor - Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16:00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16:00 Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu

19:00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

26 Kasım Pazar

13:30 Mondihome Kayserispor - Yukatel Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16:00 Yılport Samsunspor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen

16:00 Bitexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

19:00 Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

27 Kasım Pazartesi

20:00 Rams Başakşehir - Siltaş Yapı Pendikspor: Cihan Aydın

20:00 EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan


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