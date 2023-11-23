Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu.
Haftanın hakemleri şu şekilde:
25 Kasım Cumartesi
13:30 İstanbulspor - Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16:00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16:00 Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
19:00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
26 Kasım Pazar
13:30 Mondihome Kayserispor - Yukatel Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16:00 Yılport Samsunspor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen
16:00 Bitexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
19:00 Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
27 Kasım Pazartesi
20:00 Rams Başakşehir - Siltaş Yapı Pendikspor: Cihan Aydın
20:00 EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
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