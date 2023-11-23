Süper Lig'de dikkat çeken ayrılık: Darp raporu aldı, sözleşmesini feshetti!

Süper Lig ekibi İstanbulspor'da forma giyen santrfor İbrahim Yılmaz'ın darp raporu alarak kulübü ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettiği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 16:27
Süper Lig'de dikkat çeken ayrılık: Darp raporu aldı, sözleşmesini feshetti!
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İbrahim Yılmaz'ın, İstanbulspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti ve takımdan ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi kayıtlarına göre İbrahim Yılmaz, 23 Ekim 2023 tarihinde mukavelesini feshetti.

İbrahim Yılmaz

Radyospor'un haberine göre, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, İbrahim Yılmaz ile görüşme esnasında bir tartışma yaşadı. Haberde Başkan Sarıalioğlu'nun, İbrahim Yılmaz'a bir cisim fırlattığı ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcunun olayın ardından darp raporu aldığı ve sözleşmesini feshettiği kaydedildi.

MEHMET YEŞİL DE VARDI

Yaşanan olayda futbolcu Mehmet Yeşil'in de Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ile İbrahim Yılmaz'ın yanında olduğu ve sonrasında herhangi bir sebep belirtilmeden Süper Lig'deki Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadığı aktarıldı.

İBRAHİM YILMAZ KİMDİR?

Başakşehir altyapısında yetişen İbrahim Yılmaz, Darıca Gençlerbirliği, Altınordu, Şanlıurfaspor, Eyüpspor ve İstanbulspor takımlarında forma giydi.

İbrahim Yılmaz, İstanbulspor formasıyla 214 maçta oynarken 55 gol ile 25 asist yaptı. 29 yaşındaki santrfor İstanbul temsilcisinde Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.


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