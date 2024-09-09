Resmen açıklandı: Vincent Aboubakar yeni takımına imzayı attı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, 32 yaşındaki Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar'ın Hatayspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Hatayspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Hatayspor Kulübüne kesin transferi konusunda Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" denildi.
401 MAÇTA 216 GOLE KATKI
Beşiktaş, Porto, Lorient, Al-Nassr ve Valenciennes gibi takımlarda forma giyen Kameunlu yıldız, kariyeri boyunca 401 maça çıktı ve 163 gol, 53 asistlik perdormans sergiledi.
Etiketler: #vincent aboubakar #beşiktaş #transfer #hatayspor
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