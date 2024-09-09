Beşiktaş'a Daniel Amartey müjdesi!

Yayınlanma: 09.09.2024 - 10:09

Güncelleme: 09.09.2024 - 10:09

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alan Daniel Amartey'in, siyah beyazlı takımdan ayrılmamakta diretse de transfer döneminin son günleri yaklaşırken gelen tekliflere sıcak bakmaya başladığı ileri sürüldü.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Amartey, İngiltere'ye dönmek istemesine rağmen umduğu teklifi alamadı. Ganalı oyuncunun, artık seçenekleri sınırlı olduğu için İstanbul'dan bir takıma gitme düşücesinde olduğu belirtildi.

Amartey'i son olarak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor istemiş ancak oyuncu anlaşmadan vazgeçmişti. Bir başka İstanbul takımı Kasımpaşa'nın, 29 yaşındaki isimle ilgilendiği ifade edildi.

Yönetim, Amartey'den de çıkış sağlayıp sol beke takviye yapmak istiyor.

CHAMBERLAIN, ADANA DEMİRSPOR'A ÖNERİLDİ

Chamberlain ise Adana Demirspor'a önerildi. Mavi Şimşekler, transfer tahtasını açması durumunda girişimde bulunacak.