Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Şenol Güneş tepkisi: 'Şaklabanlığın tezahürü'

Yayınlanma: 08.09.2024 - 19:39

Güncelleme: 08.09.2024 - 19:39

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'ın önümüzdeki hafta Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla ilgili Teknik Direktör Şenol Güneş'e yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi.

"Şenol Güneş hep bizimdi sonsuza kadar da bizim kalacak" diyen Saral şunları söyledi:

"Öncelikle şunu vurgulamak isterim ki, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, Trabzonspor'un tarihinde özel bir yere sahiptir ve kulübün başarılarına büyük katkı sağlamış önemli bir futbol adamıdır. Hem oyunculuk kariyerinde hem de teknik direktörlük döneminde Trabzonspor'un şampiyonluklarına imza atmıştır. Liderlik vasıfları, futbol zekası ve disiplinli yaklaşımıyla gerek saha içinde gerekse saha dışında örnek karakterdir."

"Futbolda ahlak önemlidir ve yöneticilerin bu alanda nasıl davranması gerektiği malumunuzdur. Yöneticilerin popülist söylemlerde bulunarak şaklabanlığa soyunması, ciddiyetten uzaklaşmasına ayrıca kulüp imajının zarar görmesine yol açar."

Taner Saral

"ŞAKLABANLIĞIN TEZAHÜRÜ"

"Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar'ın bir sosyal medya platformundaki açıklamaları işte bu bahsettiğimiz 'şaklabanlığın' tezahürüdür. Trabzonspor'un efsanesi Şenol Güneş'in ismi üzerinden şaklabanlık sergilenmesini asla kabul edemeyiz. Beşiktaş'a teknik adamlığı döneminde şampiyonluklar yaşatmış Sayın Güneş'in bugün kendi evi ve takımıyla yeniden buluşmasını hazmedemeyen Vardar'ın korkusunu elbette anlıyoruz. Ancak buna gerek yoktu."

"Futbol sahada oynanan bir oyundur. Asbaşkanlık makamındaki birisinin sahanın içinden çıkarak saha dışında etik ve ahlaki değerlere uygun davranmaması aslında 'kendisini' tarif etmektedir. Söz konusu şahsa tavsiyemiz bundan sonra yüzümüze karşı söylemeyeceği ifadeleri 'sosyal medya trolü' gibi anlatmamasıdır."

"Birileri sosyal medya trolü gibi davranmaya devam ede dursun bizler, doğruyu temsil etmek ve sporun pozitif değerlerini yansıtmak, futbol camiasının daha sağlıklı ve saygın bir yapıya kavuşması için mücadele edeceğiz. Son olarak Şenol Güneş hep bizimdi, sonsuza kadar da bizim kalacaktır."

METE VARDAR NE DEMİŞTİ

Mete Vardar, katıldığı bir canlı yayında, "Kısmet böyle bir karşılaşmaya denk geldi. Şenol Hoca'nın içten, gönülden Beşiktaş'a çok saygı ve sevgi duyduğuna çok eminim. Ama Trabzonlu, Trabzon şehrinin ihtiyacı olduğu bir dönem ve o da kabul etti. Umarım Trabzon'da kazanırız da Şenol hocaya çifte mutluluk yaşattırırız diyeceğim de neyse. [Gülerek] Böyle bir durum yani. Trabzonlu çok dostlarımız var bizim. Başkanı da çok saygın, Ertuğrul Bey... Türk futboluna çok değer veren bir kişi. Trabzonspor bizim dost camia inşallah güzel bir maç olur" demişti.

Mete Vardar

VARDAR'DAN YENİ AÇIKLAMA

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, daha sonra ise şu şekilde bir açıklama yaptı;

"Katıldığım televizyon programında kurduğum bir cümle ile ilgili açıklama gereği duyuyorum.

Yıllardır futbolun içinde bulunan birisi olarak, rekabetin sahada, dostluğun her zaman her yerde olduğuna inanırım.

Bizzat tanımış olduğum Sayın Şenol Güneş, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin önemli bir değeridir. Saha içinde yıllardır rekabet edip ebedi dost olduğumuz Trabzonspor'da Türk Futbolu için önemli büyük bir camiadır.

Program esnasında söylediklerim iki büyük camiada da saygı gören, iki camiada da izleri olan Şenol Güneş'i kırmak maksatlı değil, bilakis rekabetin doğasının bize sunduğu sürprizi ifade etme amaçlıdır. Futbol bize sunduğu tesadüfleri, sürprizleri sayesinde dünya çapında etkisi olan bir spordur. Sayın Güneş'in ilk maçını Beşiktaş'a karşı oynayacak olması sürprizi, futbol tarihimizde yerini alacak, kim kazanırsa kazansın hoş bir anı olarak hafızalarda kalacaktır.

Rekabetin oyunun doğasında olan tesadüfünü mizahi bir dille anlatmaya çalıştım. Şenol Güneş de Trabzonspor de Türk Futbolunun önemli değerleridir. Lütfen sözlerimi maksadından saptırmaya çalışan kötü niyetli yorumlara itibar etmeyiniz"