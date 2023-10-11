Resmen açıklandı: Wayne Rooney İngiltere'ye geri döndü!

Son olarak Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi D.C. United'ın teknik direktörlüğünü yapan İngiliz Wayne Rooney, ülkesinin takımı Birmingham City ile sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 15:11
Resmen açıklandı: Wayne Rooney İngiltere'ye geri döndü!
Abone Ol google-news

MLS takımlarından D.C. United'ın teknik direktörlüğü yapan Wayne Rooney, takımının MLS play-off'larına kalamamasının ardından karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmişti.

BIRMINGHAM'DA YENİ DÖNEM

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City, teknik direktörü John Eustace ile yollarını ayırmasından sonra eski Manchester United yıldızı Wayne Rooney ile sözleşme imzaladı. Rooney'nin yardımcılığını eski takım arkadaşlarından Ashley Cole ve John O'Shea yapacak.

İLK MAÇINDAKİ RAKİBİ ESKİ DOSTU

Birmingham City ile sözleşme imzalayan Wayne Rooney, Championship'teki ilk maçında 21 Ekim Cumartesi günü eski takım arkadaşı Micheal Carrick yönetimindeki Middlesbrough ile karşı karşıya gelcek.


Wayne Rooney Birmingham İngiltere Championship

İlgili Haberler

DC United ile yolları ayırmıştı: Wayne Rooney İngiltere'ye dönüyor!

DC United ile yolları ayırmıştı: Wayne Rooney İngiltere'ye dönüyor!
DC United'da Wayne Rooney dönemi sona erdi!

DC United'da Wayne Rooney dönemi sona erdi!
Galatasaray taraftarı takımlarını İngiltere'de yalnız bırakmadı!

Galatasaray taraftarı takımlarını İngiltere'de yalnız bırakmadı!

En Çok Okunan Haberler