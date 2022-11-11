Resmi açıklama geldi... Adanaspor'da Önder Karaveli ile yollar ayrıldı!
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'a 4-0 mağlup olan Adanaspor'da, teknik direktör Önder Karaveli ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Ligde istikrarsız bir görüntü çizen Adanaspor, son olarak kupada Y. Samsun'a karşı alınan 4-0'lık yenilgiyle teknik direktör Önder Karaveli ile yollarını ayırdı. Karaveli, 8 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Teknik direktörümüz Önder Karaveli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Önder Karaveli ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz."
Kamuoyuna Duyuru; pic.twitter.com/EJO5sW5ccT— Adanaspor A.Ş. ???? (@AdanasporResmi) November 11, 2022
Önder Karaveli, Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinde ise 18 maça çıkıp 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.
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