Resmi açıklama geldi... Adanaspor'da Önder Karaveli ile yollar ayrıldı!

11 Kasım 2022 Cuma, 14:20

Ligde istikrarsız bir görüntü çizen Adanaspor, son olarak kupada Y. Samsun'a karşı alınan 4-0'lık yenilgiyle teknik direktör Önder Karaveli ile yollarını ayırdı. Karaveli, 8 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Önder Karaveli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Önder Karaveli ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz."

Önder Karaveli, Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinde ise 18 maça çıkıp 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.