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Resmi açıklama geldi: Alvaro Arbeloa'nın yeni takımı belli oldu

Resmi açıklama geldi: Alvaro Arbeloa'nın yeni takımı belli oldu

8.07.2026 09:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Resmi açıklama geldi: Alvaro Arbeloa'nın yeni takımı belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini açıkladı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki İspanyol teknik adamın 2029 yazına kadar geçerli olacak 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Alvaro Arbeloa, Fulham'a katıldığı için büyük gurur duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fulham FC'deki bu yeni döneme başlamak benim için gerçekten büyük bir onur. Londra'nın en eski kulübünde görev yapacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Premier Lig'de Fulham'ın başında görev alacak olmamın sorumluluğunu derinden hissediyorum. Sayın Shahid Khan ve Tony Khan'a bana duydukları güven için içtenlikle teşekkür ediyorum. Craven Cottage'da Fulham taraftarlarının oluşturacağı atmosferi yaşamayı ve gelecek hafta oyuncularla birlikte sezon öncesi hazırlıklara başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Birlikte unutulmaz bir yolculuk yaşayacağımıza yürekten inanıyorum."

İlgili Konular: #fulham #Teknik Direktör #Alvaro Arbeloa

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