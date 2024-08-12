Resmi açıklama geldi: Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi!

Yayınlanma: 12.08.2024 - 21:30

Güncelleme: 12.08.2024 - 21:30

Galatasaray, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in sakatlığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde (89. dakika) sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve maç sonrasında yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Davinson Sánchez'in tedavisine başlanmıştır."

SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK

Kolombiyalı oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.