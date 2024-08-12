Resmi açıklama geldi: Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi!

Süper Lig ekibi Galatasaray, 28 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Davinson Sanchez'in sakatlandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 21:30
Resmi açıklama geldi: Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi!
Abone Ol google-news

Galatasaray, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in sakatlığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde (89. dakika) sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve maç sonrasında yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Davinson Sánchez'in tedavisine başlanmıştır."

SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK

Kolombiyalı oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.


Davinson Sanchez haberleri galatasaray haberleri sakatlık haberleri

İlgili Haberler

Mourinho'dan Galatasaray - Hatayspor maçına gönderme: 'Şimdi daha iyi anladım'

Mourinho'dan Galatasaray - Hatayspor maçına gönderme: 'Şimdi daha iyi anladım'
Hatayspor'dan Galatasaray maçı için açıklama: 'VAR hakemlerini daha dikkatli olmaya davet ediyoruz'

Hatayspor'dan Galatasaray maçı için açıklama: 'VAR hakemlerini daha dikkatli olmaya davet ediyoruz'
Galatasaray'da ayrılık yakın: Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'da ayrılık yakın: Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler