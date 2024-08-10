Galatasaray'da ayrılık yakın: Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oldu!

Yayınlanma: 10.08.2024 - 11:46

Güncelleme: 10.08.2024 - 11:46

Galatasaray'da Wilfried Zaha defteri kapanıyor. Süper Kupa'da oynanan Beşiktaş derbisinde yedek soyunan ve 75. dakikada oyuna dahil olan Zaha daha sonra ayrılık kararı almıştı.

İngiltere Premier Lig'e dönmek isteyen ve eski takımı Crystal Palace ve Leicester City ile görüşen Wilfried Zaha'nın yeni takımı büyük oranda belli olduğu iddia edildi.

KİRALIK OLARAK AYRILACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Zaha, Leicester City ile her konuda anlaşma sağladı. İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi, tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlayacak. Habere göre Wilfried Zaha'nın 8.8 milyon Euro'luk yıllık maliyetinin tamamını Leicester City karşılayacak.

Okan Buruk da yaptığı açıklamada Zaha'nın İngiltere Premier Lig'e dönmek istediğini ve transfer görüşmeleri yaptığını ifade etmişti.

TARAFTARLA ATIŞMIŞTI

Öte yandan tecrübeli futbolcunun sosyal medyada bir taraftarla atışması dikkat çekti. Zaha kendisini eleştiren Galatasaray taraftarına "Kapa çeneni" şeklinde cevap verdi.

Önceki sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkıp 2110 dakika süre alan Fildişi Sahilli futbolcu 10 gol, 5 asistlik skor katkısı vermişti. 31 yaşındaki Zaha'nın Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.