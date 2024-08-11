Mourinho'dan Galatasaray - Hatayspor maçına gönderme: 'Şimdi daha iyi anladım'

Yayınlanma: 11.08.2024 - 09:38

Güncelleme: 11.08.2024 - 09:40

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasına Adana Demirspor galibiyetiyle başladı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'deki ilk galibiyetini değerlendirdi.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"Bugün olmayan tek şey gollerdi. İlk 60-65 dakikada oynamış olduğumuz oyuna baktığımızda sonuç farklı olmalıydı. Çok pozisyon kaçırdık. Final bölgesinde doğru şeyleri yapamadık. Belli bir dakikadan sonra takım fiziksel olarak düştü. Saint Maximen ve İrfan Can Kahveci, 90 dakika oynayacak durumda değil. Galibiyeti hak ettik."

"TÜRK FUTBOLU İÇİN İYİ BİR ŞEY"

"Bir pozisyonda elinizde 2 oyuncu olduğu zaman değişiklikleri yapmak daha kolay oluyor. Mesela Dzeko'nun yerine En-Nesyri girebiliyor. Bazı durumlarda da pozisyon anlamında adaptasyon yapmanız gerekiyor. Mesela Szymanski orta saha olarak oynadı ki kendisi daha ofansif bir oyuncu. Daha sonra Bartu oyuna girdi, Türk futbolu için bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisi iyi bir genç oyuncu. Onlara süre vermekten korkmuyoruz, kendisi daha fazla da süre alacak. Aynı zamanda elimizde Yusuf ve Oğuz da var. Türk futbolu için iyi olduğunu düşünüyorum."

"ÇOK FAZLA ŞEY ÖĞRENDİM"

"İki günde iki maç oynandı. Cuma akşamı Galatasaray - Hatayspor maçı. Bu akşam da biz oynadık. Çok fazla şey öğrendim. Bu süreçte bana verilen bilgiler harikaydı ama şimdi daha iyi anladım."

"SKOR DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

"Hiçbir zaman oynadığım ilk lig maçını kaybetmedim. 24 yıldır hiçbir şey değişmedi. Sadece 2 sezonda beraberlikle başladım ve o sezonlarda Şampiyonlar Ligi'ni kazandım. Bugün berabere kalsaydık daha iyi olabilirdi, şaka bir yana kazanmak önemliydi. Aslında maçı daha erken koparmaya başladık. Herkes nasıl yüksek enerjiyle başladığımızı gördü, maçı erkenden koparmaya çalıştık. Devre arasında, rakibimiz oyunu 1-0 devam ettirmeye çalışacak ta ki son ana kadar diye dedim. Son bölümde enerjimiz aşağı doğru gitti, ben de değişiklikler yaptım. İçinde bulunduğumuz durum bu. Maximin 90 dakika oynayacak durumda değil, en çok problem yaratan oyuncuydu rakibe. Belli bir andan sonra 3 puan için oynadık. Skor daha farklı olabilirdi."

"15 YAŞINDA BİR KALECİ OYNATMAK CESARET İSTER"

"Meslektaşımı tebrik ederim, 15 yaşında bir kaleci oynatmak cesaret ister. O bu cesarete sahip. Genç oyuncuyu da tebrik ederim. İlk maçını oynadı Kadıköy'de, 90 dakika baskı vardı. Kendisini de tebrik ederim."

"BANA VERDİĞİ SARI KART DA ADİLDİ"

"Maçtan sonra hakemle düşüncelerimi paylaştım. Bir teknik direktör, daha düşük potansiyelde olan bir takımın teknik direktörü her şeyi deneyecektir. Onu suçlayamam, eleştiremem. Sonuç alabilmek için daha farklı şeyler yapabilirler. Defansif oynarlar, zaman geçirirler, sakat numarası yaparlar. Bunu eleştirmem. İnsanlar sonuç alabilmek için maaş alıyor. Daha küçük takımların puan almaları gerekiyor ligde kalabilmek için. Futbol bu. Bunu yadırgamıyorum. Hakemlerin oyunu savunması gerekiyor, sorumlulukları bu. Benim fikrim bu. Zaman geçirmelere ilk 20 dakikada 1-2 sarı kart verirseniz oyun farklılaşır. Sadece Türkiye'de değil, her yerde bu var. Kaleci vakit geçirdiği için 88'de sarı kart görüyor, asla 15-20. dakikada sarı kart vermiyor.

Hakemler 15-20'de sarı kart görseler oyun farklı bir hal alır. Tamamen farklı olur. İnsanlar fikrimi kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. 25 yıllık tecrübeme bakarsanız fikrim bu. Hakem genel olarak pozitifti. Bana verdiği sarı kart da adildi. İki ayağım saha içindeydi. Doğru bir karardı. Bununla ilgili problemim yok. Bu ligin en güçlü takımlardan biriyiz. Rakipler buraya gelince defansif oynayacaklar. Futbol bu. Bazı takımlar şampiyon olmak için, bazı takımlar Avrupa için, bazı takımlar da ligde kalmak için puan istiyor. Futbol böyle bir şey."