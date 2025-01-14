Resmi açıklama geldi: Hatayspor'da Murat Şahin dönemi!

Yayınlanma: 14.01.2025 - 14:39

Güncelleme: 14.01.2025 - 14:39

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör görevine Murat Şahin'i getirdi.

Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, teknik direktör Şahin ile bir araya gelerek anlaşmaya vardı.

Bordo beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz Teknik Direktör Murat Şahin ile prensipte 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulüp Başkanımız Hikmet Çinçin ve Başkan Vekilimiz Serdal Şahutoğlu Murat Şahin ile bir araya geldi. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."