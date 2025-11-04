Cumhuriyet Gazetesi Logo
Resmi açıklama geldi! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu!

4.11.2025 17:37:00
Haber Merkezi
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, İlkay Gündoğan'ın durumu hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Ajax maçının kadrosuna alınmayan İlkay Gündoğan için açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, İlkay Gündoğan'ın milli aradan sonra forma giyebileceğini duyurdu.

Yener İnce yaptığı açıklamada "İlkay Gündoğan'ın tedavisi gayet iyi gidiyor. Saha çalışmalarına başladı. Bu maç riske edebileceğimiz seviyede değil. Onun tedavisine devam edeceğiz. En geç milli arayla beraber bizimle olacak." dedi.

Galatasaray'da 7 resmi maça çıkan İlkay Gündoğan, Bodo Glimt maçı öncesi antrenmanda sakatlandı forma giyemedi.

