Resmi açıklama geldi: Manchester City'den Bernardo Silva kararı!

Resmi açıklama geldi: Manchester City'den Bernardo Silva kararı!

6.04.2026 10:39:00
Cumhuriyet Spor
Resmi açıklama geldi: Manchester City'den Bernardo Silva kararı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Bernardo Silva'nın sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

Manchester City'de 9 sezondur top koşturan Bernardo Silva sezon sonu ayrılıyor. İngiliz devi, Silva'nın ayrılığını resmi sitesinden duyurdu.

Manchester City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Pep Lijnders, Hayters TV'ye yaptığı açıklamada Bernardo Silva ile yollarını ayıracaklarını duyurdu.

Hollandalı çalıştırıcı, "Her güzel şeyin bir sonu var. Umarım son aylarda bundan keyif alır. İyi bir vedayı hak ediyor" dedi.

Manchester City'de 9 sezonda 19 kupa kazanan Bernardo Silva, 450 maçta 76 gol ve 77 asist yaptı.

Manchester City'den zirve yarışında kritik kayıp
Manchester City'den zirve yarışında kritik kayıp Premier Lig'de Manchester City, şampiyonluk yarışında West Ham United'a takıldı. West Ham United'la berabere kalan Manchester City, üst üste ikinci beraberliğini aldı.
İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon Manchester City!
İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon Manchester City! Manchester City, İngiltere Lig Kupası finalinde karşılaştığı Arsenal'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan ekip oldu.
Manchester City, Liverpool karşısında farklı turladı!
Manchester City, Liverpool karşısında farklı turladı! FA Cup çeyrek final maçında Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.