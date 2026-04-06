Resmi açıklama geldi: Manchester City'den Bernardo Silva kararı!

Manchester City'de 9 sezondur top koşturan Bernardo Silva sezon sonu ayrılıyor. İngiliz devi, Silva'nın ayrılığını resmi sitesinden duyurdu.

Manchester City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Pep Lijnders, Hayters TV'ye yaptığı açıklamada Bernardo Silva ile yollarını ayıracaklarını duyurdu.

Hollandalı çalıştırıcı, "Her güzel şeyin bir sonu var. Umarım son aylarda bundan keyif alır. İyi bir vedayı hak ediyor" dedi.

Manchester City'de 9 sezonda 19 kupa kazanan Bernardo Silva, 450 maçta 76 gol ve 77 asist yaptı.