Resmi açıklama geldi: Melissa Vargas Türkiye'ye geri dönüyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şubat ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulunarak Melissa Vargas'ın takıma geri döneceğini açıkladı. Koç, "Lisans işlemleri tamamlandı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 18:17
Resmi açıklama geldi: Melissa Vargas Türkiye'ye geri dönüyor!
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Fenerbahçe'de şubat ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Opet ve Milli takımın başarılı oyuncusu Melissa Vargas'ın Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıkladı.

'LİSANS İŞLEMLERİ TAMAMLANDI'

Ali Koç, "Melissa Vargas'ın transferi... 31 Ocak'ta Türkiye'de transfer bitiyor. Biliyorsunuz Çin'de oynuyor ve sonra bize geliyor. Melisa'nın ülkemize gelebilmesi için takımın final serisini 3-0'da bitirip, 30 Ocak'ta lig bitimiyle gelmesini istiyorduk. Melissa Vargas'ın takımı 55 maçtır yenilmedi, neredeyse set bile vermedi. Ancak 55 maç sonra takımı ilk yenilgisini aldı. Final serisi uzadı ve bu şekilde lisans işlemlerini yetiştireme şansımız imkansız hale geldi'' dedi.

Vargas'ın takıma döneceğini söyleyen Koç, ''Voleybol Federasyonu ve yöneticilerimizin çalışmaları, Vargas'ın menajerlik şirketinin biraz itmesiyle birlikte Melissa Vargas'ın takıma döneceğini açıklıyorum. Lisans işlemleri tamamlandı'' şeklinde konuştu. 

Ali Koç son olarak, ''Kendisi hala sakat, yeni yeni oynamaya başladı. İnşallah Mart ve Nisan aylarında bize katkı sağlayacak. Bu transferin maliyeti oldu. Bize destek veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


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