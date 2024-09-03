Resmi açıklama geldi! Şenol Güneş Trabzonspor'da!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktörlük görev için Şenol Güneş'le anlaşma sağlandığını açıkladı.
Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile salı günü ofisinde ikinci bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Ertuğrul Doğan ve Şenol Güneş, anlaşma sağladı.
RESMEN AÇIKLANDI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte başaracağız, yeniden tarih yazacağız. Evine tekrar hoş geldin Şenol Güneş" ifadeleri kullanılarak tecrübeli teknik adamın göreve getirildiği belirtildi.
?? Birlikte başaracağız, yeniden tarih yazacağız. Evine tekrar hoş geldin Şenol Güneş ????#Ef5ane pic.twitter.com/InGqlhNQZC— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 3, 2024
BAŞKAN DOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş'in açıklanmasının ardından teknik direktör gündemine dair kulüp resmi sitesinden bir açıklamada bulundu.
Süreç boyunca 3 aday üzerinde durduklarını söyleyen Doğan, şu ifadeleri sarf etti;
"Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda üç isim üzerinde enine boyuna tartıştık. Takımımızın güçlü bir iskeleti var ve Süper Lig maratonunun henüz başındayız. Bütün bunları üst üste koyunca hedeflerimize daha tecrübeli bir hoca ile varabileceğimize inandık ve efsanemiz Şenol Güneş ile bugün itibarıyla anlaşma sağladık. Trabzonspor'umuzun hemen hemen her başarısında yer alan, teknik adamlığı döneminde şampiyonluk kazandırmış, bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan ve tamamen 'bizden biri' olan Şenol Güneş hocamıza 'yuvana yeniden hoş geldin' diyorum. Camiamızdan, bir ve beraberce hareket ederek kenetlenmesini, hem hocamıza hem de oyuncularımıza moral olmasını özellikle rica ediyorum. Bu kenetlenmenin, yakın gelecekteki başarılarımız için çok önemli olduğunu da vurgulamak istiyorum."
Başkanımız Ertuğrul Doğan’dan açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 3, 2024
Değerli Trabzonsporlular,
Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda üç isim üzerinde enine boyuna tartıştık. Takımımızın güçlü bir iskeleti var ve Süper Lig maratonunun henüz başındayız. Bütün bunları üst üste koyunca… pic.twitter.com/jPRKblamSV
TRABZONSPOR'DAN FLAŞ PAYLAŞIM
Trabzonspor Kulübü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Şenol Güneş'in sık sık kullandığı bordo-mavi kravat fotoğrafını paylaştı ve Güneş'in 5. dönemine atıfta bulunarak "Ef5ane" ifadesini kullandı.
#Ef5ane pic.twitter.com/iAhUdxrcij— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 3, 2024
Spor Haberleri
- Tarihi karar! Teknik direktörler greve gidiyor...
- Trabzonspor'da tekrardan Şenol Güneş dönemi!
- Uruguaylı yıldızdan milli takım kararı!
- Galatasaray'dan Osimhen için flaş Chelsea yanıtı!
- Ali Öztürk'ten üst üste 3. kez olimpiyat madalyası!
- Milli takım kadrosuna flaş ekleme!
- Milli oyuncudan ilk açıklama!
- Galler-Türkiye maçının hakemi belli oldu!
- Beşiktaş'tan transfer itirafı!
- Galatasaray'dan dikkat çeken yanıt!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kendisi için sirk cambazı ve zübük ifadelerini...'
- Evinde ölü bulunmuştu: Cenaze töreni belli oldu
- Narin soruşturmasında yeni gelişme
- Yazarımız Murat Ağırel'e ölüm tehdidi!
- Bu sefer 24 kat artırdılar
- Savcı İşçimen'i darbeden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
- Dilruba'nın avukatından Cumhuriyet'e flaş açıklama
- TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
- Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar!
- ABD'den 'başına çuval geçirilen asker' açıklaması