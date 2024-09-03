Resmi açıklama geldi! Şenol Güneş Trabzonspor'da!

Yayınlanma: 03.09.2024 - 17:39

Güncelleme: 03.09.2024 - 17:54

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile salı günü ofisinde ikinci bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Ertuğrul Doğan ve Şenol Güneş, anlaşma sağladı.

RESMEN AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte başaracağız, yeniden tarih yazacağız. Evine tekrar hoş geldin Şenol Güneş" ifadeleri kullanılarak tecrübeli teknik adamın göreve getirildiği belirtildi.

?? Birlikte başaracağız, yeniden tarih yazacağız. Evine tekrar hoş geldin Şenol Güneş ????#Ef5ane pic.twitter.com/InGqlhNQZC — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 3, 2024

BAŞKAN DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş'in açıklanmasının ardından teknik direktör gündemine dair kulüp resmi sitesinden bir açıklamada bulundu.

Süreç boyunca 3 aday üzerinde durduklarını söyleyen Doğan, şu ifadeleri sarf etti;

"Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda üç isim üzerinde enine boyuna tartıştık. Takımımızın güçlü bir iskeleti var ve Süper Lig maratonunun henüz başındayız. Bütün bunları üst üste koyunca hedeflerimize daha tecrübeli bir hoca ile varabileceğimize inandık ve efsanemiz Şenol Güneş ile bugün itibarıyla anlaşma sağladık. Trabzonspor'umuzun hemen hemen her başarısında yer alan, teknik adamlığı döneminde şampiyonluk kazandırmış, bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan ve tamamen 'bizden biri' olan Şenol Güneş hocamıza 'yuvana yeniden hoş geldin' diyorum. Camiamızdan, bir ve beraberce hareket ederek kenetlenmesini, hem hocamıza hem de oyuncularımıza moral olmasını özellikle rica ediyorum. Bu kenetlenmenin, yakın gelecekteki başarılarımız için çok önemli olduğunu da vurgulamak istiyorum."

Başkanımız Ertuğrul Doğan’dan açıklama



Değerli Trabzonsporlular,



Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda üç isim üzerinde enine boyuna tartıştık. Takımımızın güçlü bir iskeleti var ve Süper Lig maratonunun henüz başındayız. Bütün bunları üst üste koyunca… pic.twitter.com/jPRKblamSV — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 3, 2024

TRABZONSPOR'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Trabzonspor Kulübü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Şenol Güneş'in sık sık kullandığı bordo-mavi kravat fotoğrafını paylaştı ve Güneş'in 5. dönemine atıfta bulunarak "Ef5ane" ifadesini kullandı.