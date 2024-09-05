Resmi açıklama geldi: Trabzonspor yeni transferlerini duyurdu!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Simon Banza ve Serdar Saatçı için Braga ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Trabzonspor, Simon Banza'nın kiralık transferi için Braga ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Simon Bokote Banza'nın, Kulübümüze geçici transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya kiralama bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir" denildi.
SERDAR SAATÇI, SÜPER LİG'E GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın transferi için Braga ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Serdar Saatçı'nin Kulübümüze kesin transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir" denildi.
Etiketler: #Simon Banza #transfer #trabzonspor
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