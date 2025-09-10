Cumhuriyet Gazetesi Logo
Resmi açıklama yapıldı: Beşiktaş, Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna kattı!

Resmi açıklama yapıldı: Beşiktaş, Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna kattı!

10.09.2025 12:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Resmi açıklama yapıldı: Beşiktaş, Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu.

Kayserispor, takım kaptanı Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.

Kayserispor'un açıklaması şu şekilde:

"Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır."

ANLAŞMA ŞARTLARI

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki sağ bekin transferi için Kayserispor ile 1,5 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulüp, Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

OYUNCUNUN KARİYERİ

Futbol kariyerinde daha önce Boluspor, Adanaspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Gazişehir, Gaziantep BB, Manisaspor ve Turgutluspor formalarını giyen Gökhan Sazdağı, Selimiye ve Fenerbahçe altyapılarında da oynadı.

30 yaşındaki deneyimli sağ bek, kariyeri boyunca 354 maça çıkarken 43 gol ve 39 asist kaydetti.

GÖKHAN SAZDAĞI'DAN VEDA MESAJI

Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı, sosyal medya hesabından Kayserispor'a veda etti.

Gökhan Sazdağı'nın açıklaması şu şekilde:

"Güzel anılar biriktirdiğim, iyi dostluklar edindiğim Kayseri' den benim için ayrılık vakti. Bana değer katan ve gelişimimde en büyük pay sahibi olan bu kulüp, ben ve ailem için her zaman çok önemli olacak. Kaptanlığını onurla taşıdığım, formasını gururla giydiğim kulübümden 5. senemde ayrılıyorum.

Birlikte iyi ve kötü günlerimiz oldu. Ama her defasında bu şehir kenetlendi ve sonunda hedefine yürüdü. Şartlar ne olursa olsun bu kulübe iyi hizmetler verebilmek tek amacımdı. Yıllar boyu beraber omuz omuza mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, her şartta bizi destekleyen taraftarlarımıza, kulüp çalışanlarımıza, eski başkanlarımıza, hocalarımıza, yöneticilerimize, başkanımız Nurettin Açıkalın' a ve daha nice emek verenlere çok teşekkür ediyorum.

Benim için her daim önemli kalacak olan abim Baki Ersoy' a teşekkürlerimi sunuyorum. Onun bu takım üzerindeki ve özellikle bendeki emeği kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çoktur.

Şimdi benim için yeni bir hikaye yazma vakti. Bu hikayeyi yazarken dualarınızı ve desteklerinizi her daim bekliyorum. Bu şehirden güzel ayrılmak yaşanılabilecek en güzel duyguydu benim için.

Başarılar Kayserispor..

Hakkınızı helal edin…"

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #kayserispor #Gökhan Sazdağı

İlgili Haberler

Beşiktaş ile anlaşmıştı: Gökhan Sazdağı, Kayserispor'a veda etti!
Beşiktaş ile anlaşmıştı: Gökhan Sazdağı, Kayserispor'a veda etti! Kayserispor ve Beşiktaş, Gökhan Sazdağı transferi için anlaştı. Gökhan Sazdağı, Kayserispor'a veda etti.
Beşiktaş'a Wilfred Ndidi şoku! Sedye ile sahayı terk etti...
Beşiktaş'a Wilfred Ndidi şoku! Sedye ile sahayı terk etti... Beşiktaş'ın yıldız ismi Wilfred Ndidi, Nijerya'nın Güney Afrika ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçında sakatlandı ve 70. dakikada oyundan çıktı. Oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Liverpool'dan Federico Chiesa kararı!
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Liverpool'dan Federico Chiesa kararı! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un adı Beşiktaş ile anılan İtalyan futbolcu Federico Chiesa hakkında kararını verdiği iddia edildi.